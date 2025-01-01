Тялото на мъж беше извадено от река Сена в покрайнините на Париж, където по-рано този месец бяха извадени четири тела, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната прокуратура.

Четири тела бяха извадени от река Сена край Париж

Прокуратурата заяви, че засега не е установена връзка между новооткритото тяло и предишния случай.

Тялото, което все още не е идентифицирано, е било открито вчера в Шарантон льо Пон, югоизточно от френската столица, съобщи прокуратурата. Властите все още изясняват причината за смъртта.

След падането на забраната - над 50 000 души са се насладили на плуване в Сена

Френската полиция задържа мъж по-рано тази седмица по подозрение в убийството на четирима мъже, чиито тела бяха открити на 13 август в Шоази льо Роа – район, известен като място за сексуални срещи между хомосексуалисти.

Заподозрян е бездомник, като две от четирите жертви също са били без дом. Другите жертви са 21-годишен алжирец, който е живял наблизо, и 48-годишен французин.