Руските сили превзеха село Олгивске в украинската Запорожка област, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение в приложението "Телеграм" на руското Министерство на отбраната.

Ройтерс отбелязва, че тази информация не може да бъде проверена по независим път.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви снощи, че украинските сили са напреднали в пограничните райони на северната част на Сумска област, където руските войски от месеци се опитват да установят позиции, предаде Ройтерс.

В своето вечерно видеообръщение Зеленски също така цитира думите на главнокомандващия силите на Украйна, според когото руските сили са понесли значителни загуби в Донецка и Харковска област.