Нестихващият конфликт в Газа разпали искрата сред американските гласоподаватели и постави под натиск кандидатурата на президента Джо Байдън за нов мандат, пише Voice of America.



Събитие на Байдън от вторник трябваше да бъде посветено на правото на аборт. Вместо това голяма част от речта на американския президент беше прекъсвана от протестиращи, разгневени от подкрепата на Байдън за военната кампания на Израел. Протестът беше организиран от Die In for Humanity, група, която се появи близо 100 пъти на събития на държавния глава.



Белият дом заяви в сряда, че Байдън подкрепя мирния протест. „Той също така вярва, че е наистина важно Израел да има правото и способността да продължи да се защитава срещу това, което очевидно все още е заплаха от „Хамас”. Но това не означава, че ще спрем да настояваме за по-силен фокус от страна на нашите израелски колеги върху минимизирането на цивилните жертви и осигуряването на възможност помощта да стигне до нуждаещите се”, заяви говорителят на Белия дом Джон Кърби.



Политическите анализатори казват, че Байдън е в трудна позиция. „Няма съмнение, че ситуацията в Газа е политически проблем за Байдън. Ако погледнете обективно, Байдън се справи с този въпрос умело. Той разбра това рано, като прегърна Биби Нетаняху. Той може да попречи на някои от най-лошите неща да се случат в Газа, но не може да избута Биби настрана. А това означава, че първоначалният ход, който отчужди много гласоподаватели, не само арабската общност, но и млади прогресивни хора, всъщност може да се окаже по-лош за него. Защото, ако той отблъсне или отхвърли Биби Нетаняху настрана, тогава някои от най-силните му поддръжници, произраелски настроени, също може да са недоволни“, заяви Норм Орнщайн.



Избирател от Ню Хемпшир, който участва във вторник в първичния вот в щата, каза, че решението му се свежда до едно нещо: „Външната политика. За мен е наистина важно да стоим настрана от всякакви чужди войни и да поддържаме ниски военните си разходи и да върнем нашите военни у дома”, заяви Исаак Гиър.



Планът на Тръмп за разрешаване на кризата в Газа е неясен, а предишните му действия като президент включваха силно критикувана забрана за приемане на имигранти от мюсюлмански страни. Voice of America се свърза няколко пъти с екипа на Тръмп, но оттам не отговориха.



Кризата оставя на американските избиратели два начина да се изразят: техният глас, а когато дойде ноември – и техния вот, пише Voice of America.