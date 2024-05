Мъж от западния американски щат Вашингтон беше осъден, че е пребил жена си и я заровил жива, пише „Ню Йорк пост“.



54-годишният Че Ген Ан беше арестуван през 2022 г. Преди това нанесъл жесток побой и намушкал съпругата си. Жената успяла да се обади на полицията с помощта на смарт часовника си, преди съпругът й да я завърже с тиксо, да я натовари в кола и да я закара в гората. Там заровил жена си в плитка дупка и си тръгнал.





Жертвата, но е оцеляла и е успяла да излезе.

Че Ген Ан се призна за виновен в опит за убийство през март. Адвокатът на мъжа каза, че той страда от посттравматично стресово разстройство и е взел "твърде много лекарства", което е повлияло на поведението му. В същото време самият обвиняем каза, че „всеки ден се събужда с чувство на съжаление и покаяние“.



На делото жертвата заяви, че тя и децата й все още живеят в състояние на постоянен страх. Жената добави още, че съпругът й е нанесъл психологическа и физическа травма, с която тя ще трябва да се примирява до края на дните си.

Съдът постанови 13 години затвор за мъжа и му забрани да общува със съпругата и децата си.





