Доналд Тръмп е единственият световен лидер, способен да спре Владимир Путин да заплашва Европа, смята полският президент Карол Навроцки.

В интервю за Би Би Си Навроцки заяви, че на руския лидер не може да се има доверие, но че Европа трябва да направи всичко възможно, за да подкрепи президента Тръмп в усилията му за прекратяване на войната в Украйна, предава БНР .

Навроцки, известен като твърд поддръжник на Тръмп, се срещна вчера в Лондон с премиера Киър Стармър и с други британски официални лица.

Според полския президент с Русия на Владимир Путин, която заплашва неговата страна, както и Централна и Източна Европа, само американският президент може, както той се изрази, "да реши този проблем", както и да сложи край на войната в Украйна.

Президентът Навроцки нарече "извънредна ситуация" масовото нахлуване на руски дронове през септември миналата година, когато повече от 20 безпилотни апарата пресякоха границата на Полша от Беларус и Украйна, и добави, че "до този момент нито една държава членка на НАТО не е преживяла дронова атака от такъв мащаб". Според него Русия тества отбранителните сили на Полша и солидарността на НАТО.

Полският президент благодари на Великобритания за изпращането на изтребители "Тайфун", които да подпомогнат защитата на границите му. Той заяви, че Полша е в състояние на хибридна война с Русия от 2021 г., борейки се с дронове и дезинформация.

Тази руска дейност в сивата зона показва, че "живеем в опасни времена", добави той.