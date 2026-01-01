Пет тона марихуана, опаковани в стотици картонени кутии - това е открила полицията в склад на компанията „Флораком“ край Крушевац. Дружеството е собственост на високопоставен кадър на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), смятан за много близък до министъра на отбраната Братислав Гашич.

Рекордният обиск е извършен на 29 януари в имот в село Конюх, на около 200 километра югоизточно от Белград, по разпореждане на Специалната прокуратура за борба с организираната престъпност (TOK).

Часове след обиска лидерите на Демократическата партия и на Народната партия на Сърбия от опозицията заявиха, че Радe Спасоевич, арестуван заедно със сина си, е местен представител на управляващата СПП и близък до министъра на отбраната Братислав Гашич, бивш директор на сръбската служба за сигурност БИА. В подкрепа на твърденията си те публикуваха снимки, показващи Спасоевич и Гашич на мероприятие на СПП.

Гашич не отрече информацията, като заяви, че „тази историческа акция ясно показва, че в Сърбия никой не е защитен и че всеки, който смята, че може да се прикрива зад партийна карта, за да извършва престъпления, греши“. По думите му замесените в криминална дейност ще бъдат строго наказани съгласно закона.

По време на операцията полицията е открила 4 автоматични оръжия, противотанков гранатомет и 13 000 евро в брой. Акцията е приключила с пристигането на вътрешния министър Ивица Дачич, директора на полицията и новоназначения ръководител на Криминална полиция Марко Кричак - фигура, критикувана за насилие срещу студенти и други протестиращи през последните месеци.

Сръбски наркобос, притежавал фирма в България, е задържан при международна акция

Държавното ръководство представи операцията като успех срещу организираната престъпност и наркотрафика, но източници твърдят, че кадри на СПП са били изненадани от действията на TOK, която все по-често е подложена на натиск заради независимостта си. По данни на независимия вестник „Радар“ прокурорът Иренa Бйелош и инспекторите Раша Попович и Никола Джокович са работили по случая в продължение на месеци, следейки заподозрените и комуникацията между тях. Вътрешният министър и ръководството на Криминална полиция са били уведомени едва в деня на акцията, когато тя вече е била в ход. Въпреки това те се опитаха да припишат заслугата на Белградската градска прокуратура, ръководена от Ненад Стефанович, който е смятан за близък до управляващите.

Прокуратурата определи случая като дейност на престъпна група с международна мрежа. Откритият канабис е с произход от Северна Македония. Част от заподозрените са в неизвестност, включително предполагаемият организатор Александър Мияйлович, който е с издадена заповед за международен арест.

Междувременно властите предприеха действия за ограничаване на TOK. Прокурорът Иренa Бйелош ще бъде отстранена от делото до месец в съответствие с приети миналата седмица законови промени, които на практика целят закриването на специалната прокуратура. По информация на източници инспекторите Попович и Джокович са заплашени от преназначаване, включително „прехвърляне в IT отдела“.

Случаят напомня за аферата „Йованица“, при която през 2019 г. бяха открити над 650 килограма канабис. Основният заподозрян тогава беше освободен, а полицаите, разкрили връзки между плантацията, службите и властта, бяха отстранени.

„Единственият шанс, който ни остава като общество, е TOK в оставащите ѝ дни спешно да изготви обвинителни актове и да арестува всички представители на властта, замесени в престъпления. Друг шанс няма“, заяви съдията от Апелативния съд в Белград Мьодраг Майич пред сръбската телевизия „Nova“.