Обединеният фронт на синдикатите организира обща стачка и демонстрация в Брюксел днес. Акцията цели да осъди мерките, заложени в споразумението за бюджета, прието от белгийското правителство.

Призивът обхваща всички сектори, попадащи под юрисдикцията на Федерация Валония-Брюксел. Тази нова мобилизация следва действията от ноември, когато след обявяването на федералния бюджет се проведе тридневна стачка. Конфедерацията на работодателите в спортния и социокултурния сектор (Cessoc) напомня, че стачните дни се считат за разрешени, но неплатени отсъствия. Участващите в стачката работници обаче могат да получат обезщетение за загубения доход.

Очакват се сериозни смущения в движението на влаковете, обществените услуги и работата на училища, детски градини и търговски обекти.