Група непалски работници, ангажирани с изграждането на новия стадион „Николае Добрин“ в румънския град Питещ, организираха спонтанен протест, предаде кореспондентът на БТА Мартина Ганчева. Те се оплакват от лоши условия на настаняване и ниски заплати и искат увеличение на почасовата си ставка от 13 на 27 леи (от 2,55 на 5,30 евро).

Недоволните чуждестранни работници твърдят, че парите, които получават в момента, не са достатъчни дори за покриване на основните им разходи, като се има предвид, че работят в трудни условия на строителни обекти и далеч от семействата си.

Компанията работодател "Ербашу Констракшън" (Erbașu Construction SA) отрече обвиненията и заяви, че нейните работници, независимо от националността им, са третирани справедливо.

"Всички наши служители, независимо от националността им, се ползват със справедливо и балансирано отношение в пълно съответствие с действащото законодателство. Всякакви неясноти се разрешават вътрешно чрез диалог, без това да засяга текущата дейност", гласи позицията на "Ербашу Констракшън", която е сред водещите строителни компании в Румъния със 100 процента местен капитал.

Това е първият протест от този вид в страната, коментират местните медии. Той идва няколко месеца след като в Букурещ бе нападнат доставчик на храна от Бангладеш. Това се случи след призив на депутат от крайнодесния Алианс за обединение на румънците (АУР) да бъдат отказвани поръчки, ако доставчиците не са румънци.

Според данни, цитирани от местните медии, годишният брой разрешения за нови чуждестранни работници в Румъния се е повишил 5 пъти от 2021 г. насам, като през последните 2 години е 100 000 души годишно.

През първата половина на 2025 г. страните с най-голям брой граждани, получили разрешение за работа в Румъния, са били Непал, Шри Ланка, Индия, Бангладеш и Турция.