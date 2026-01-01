Най-малко шестима души, сред които две деца, бяха убити при отделни атаки в ивицата Газа, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните здравни власти.

Агенцията определя тези нападения като поредния акт на насилие, който нарушава споразумението за прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ.

Четирима души, сред които тригодишно дете, бяха убити при въздушен удар, насочен срещу полицейски автомобил в град Газа, съобщи контролираното от палестинското ислямистко движение "Хамас" Министерство на вътрешните работи. Сред жертвите е и полицейски служител, като освен това са ранени девет минувачи, някои от които са в тежко състояние, се посочва в съобщението.

Израел възобнови прилагането на примирието в ивицата Газа след въздушните удари през деня

В северната част на Газа, близо до Джабалия, при израелски обстрел бе убит 14-годишно момче, обявиха здравните власти.

Израелските военни не коментираха веднага нито една от двете атаки.

В северната част на град Газа израелските военни заявиха, че са убили мъж, който се е приближил до линията, договорена при споразумението за прекратяване на огъня с "Хамас", като го описаха като въоръжен боец. Здравните власти в Газа потвърдиха, че в района е бил убит мъж, без да дават повече подробности.

Прекратяването на огъня, което влезе в сила през октомври миналата година, сложи край на продължилата две години война, предизвикана от нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Израел обаче пое контрол върху повече от половината от ивицата - територия, която сега е обезлюдена, отбелязва Ройтерс.

"Хамас" на практика запазва контрола си върху останалата част от Газа.

От октомври досега Израел засили атаките си срещу силите за сигурност на ислямисткото движение, убивайки десетки хора.

Представители на "Хамас" обвиниха Израел в опит да предизвика хаос.

От своя страна, Израел казва, че има за цел да предотврати атаки от страна на палестински групировки.

След влизането в сила на примирието бяха убити повече от 750 палестинци и четирима израелски военнослужещи. Израел и "Хамас" се обвиняват взаимно, че нарушават споразумението.

Жители на Газа също така твърдят, че израелските въоръжени сили разширяват зоната, която са окупирали - обвинения, които Израел отрича.