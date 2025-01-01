Повече от 20 души са настанени в болница, след като училищен автобус, превозващ отбор по американски футбол, катастрофира в събота в щата Пенсилвания. Това съобщи Асошиейтед прес, цитирайки изявление на полицията.

Катастрофата се е случила в Икономи Бъро, на около 20 мили северно от Питсбърг.

Сред ранените е и шофьорът на автобуса, потвърди началникът на полицията в Икономи Бъро Майкъл О’Брайън.

Инцидентът е станал, докато отборът по американски футбол от Аликуипа – град в северозападните покрайнини на Питсбърг – пътувал за състезание.

Причините за катастрофата все още се изясняват. Към момента няма официална информация за състоянието на пострадалите. Освен шофьора и учениците, в автобуса са пътували още двама души.