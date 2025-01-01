Бившият съветник в канцеларията на президента на Украйна Олексий Арестович е обявен за международно издирване в рамките на наказателно производство за публични призиви към терористична дейност и разпространение на невярна информация за руската армия. Това става ясно от материалите по делото, с които разполага ТАСС.

Арестович подаде оставка от поста си като нещатен съветник в канцеларията на украинския президент на 14 януари 2023 г., след като бе подложен на критика заради коментарите си относно ракета, свалена от украинската противовъздушна отбрана, която доведе до срутването на част от сграда в град Днипро.

„На 28 август 2023 г. е издадено постановление за привличане на Арестович като обвиняем по част 2 на член 205.2 от Наказателния кодекс на Руската федерация (публични призиви за извършване на терористична дейност, публично оправдаване на тероризма или пропаганда на тероризма) и по буква „а“ на част 2 от член 207.3 от Наказателния кодекс на Руската федерация (публично разпространение на невярна информация относно използването на Въоръжените сили на Руската федерация). На 8 септември 2023 г. Арестович е обявен за издирване, а на 13 ноември 2023 г. – за международно издирване“, се посочва в документите.

На 6 февруари т.г. Басманният съд в Москва постанови бившият съветник на украинския президент да бъде задържан под стража за срок от два месеца, считано от датата на фактическото му задържане или предаване на органите на реда. Московският градски съд потвърди това решение.

Срещу Арестович е образувано наказателно дело и в Беларус.