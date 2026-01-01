Федералната авиационна администрация на САЩ прави проверка във връзка с нарушение на процедурите за безопасност при полети, при което пътнически самолет е получил разрешение за излитане, докато хеликоптерът на президента Доналд Тръмп се е приближавал към националното летище „Рейгън“ във Вашингтон, предаде Асошиейтед прес.

Инцидентът е станал във вторник. Президентският хеликоптер „Марин Уан“ e излетял от площадка в Белия дом, за да извърши полет към военновъздушната база „Андрюс“. Тръмп е бил на борда на хеликоптера, чиито полет бил първият етап от пътуването му до западното крайбрежие на САЩ. По същото време от летище „Рейгън“ е излетял и пътнически самолет.

На 29 януари 2025 г. при сблъсък между пътнически самолет и военен хеликоптер „Блек Хок“ загинаха 67 души. Катастрофата стана причина Федералната авиационна администрация да разпореди всички излитания и кацания на летище „Рейгън“ да бъдат преустановявани всеки път, когато покрай летището прелита хеликоптер.

Излетелият във вторник пътнически самолет е набрал височина над президентския хеликоптер, така че двата летателни апарата са се движели по траектории, по които не е имало опасност от сблъсък.

Федералната авиационна администрация публикува изявление, в което се посочва, че е имало „моментна загуба на дистанция, след което въздухоплавателните средства са продължили да се отдалечават едно от друго“. „Диспечерът на въздушното движение е поддържал връзка както с пилота на пътническия самолет, така и с пилота на „Марин Уан“, се добавя в изявлението.

Белият дом подчерта, че президентът Тръмп през цялото време е бил в безопасност. „Марин Уан“ се управлява от едни от най-добрите пилоти в света и в нито един момент президентът не е бил изложен на риск“, заяви говорител на Белия дом.

Националната комисия за безопасност на транспорта тази сутрин съобщи, че продължава да събира информация за вчерашния инцидент и че все още не е взела решение дали да започне разследване.