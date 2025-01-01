Министрите на околната среда и защитата на климата от страните членки на Европейския съюз се срещат днес в Брюксел, за да се опитат да преодолеят разногласията си относно ключовите цели за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС, дни преди началото на Конференцията на ООН за климата (COP30) в Бразилия, предаде ДПА.

Министрите ще се опитат да намерят обща позиция по отношение на климатичното законодателство на ЕС за 2040 г. Това става, след като Европейската комисия предложи намаляване на емисиите с 90% до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г., въз основа на научни доказателства.

Европейският съюз се стреми да стане климатично неутрален до 2050 г., което означава, че няма да се генерират повече емисии на парникови газове, отколкото могат да бъдат абсорбирани от природата или с технически средства.