Сбогом, Чандлър Бинг: Матю Пери издъхна на 54 години!

беше звездата на епохалната телевизионна комедия, но зад кулисите животът му бе непрестанна борба с пристрастяването към наркотици и алкохол, разкрива ДПА.Световноизвестният актьор е бил намерен мъртъв в джакузито в дома си в Лос Анджелис в събота, като на мястото не са били открити следи от насилие, съобщи американската преса.Пери беше една от най-известните и най-добре платенитепрез десетилетието след 1994 г., когато се излъчи първият епизод на „Приятели“, проследяващ живота на група от шестима приятели на двайсетина години, живеещи в Ню Йорк.Пери владееше до съвършенство комичния момент и никога не пропускаше да вложи чувството си за хумор вкоято му донесе номинация за „Еми“ през 2002 г. и помогна за създаването на едно от най-популярните телевизионни предавания на всички времена.Въпреки това той тайно вадеше битка със злоупотребата с наркотици и алкохол в продължение на десетилетия.Роденият в Масачузетс Пери е, където е учил заедно скойто сега е министър-председател на страната. След като се премества в Лос Анджелис, Пери се снима в ролята на Чаз Ръсел в Boys Will Be Boys, а също така има роли в сериали, сред които ситкома Growing Pains, преди да стане световна суперзвезда като Чандлър.„Това беше единственият човек, който можеше да го изиграе“, казва създателката на „Приятели“ Марта Кауфман в специалния филм за събирането на екипа през 2021 г.Пери беше естествено подходящ заобичан заради саркастичните си кратки реплики, а много от маниерите му се пренесоха в поведението на самия актьор.той казва: „Сякаш някой ме беше следил цяла година, крадеше вицовете ми, копираше маниерите ми, копираше моя уморен, но остроумен поглед към живота. Особено се открояваше един герой: не си мислех, че мога да „изиграя“ Чандлър.Когато обаче за първи път участва в „Приятели“ на 24-годишна възраст, започва да излиза наяве. До края на 10-ата серия на хитовото шоу той „затъва в много проблеми“, разкрива Пери години по-късно.В интервю от 2016 г. той заяви, че не си спомня как е снимал три сезона на сериала, защото по това време е бил. В един момент по време на участието си в „Приятели“ Пери казва, че е приемал по 55 болкоуспокояващи викодин на ден и е отслабнал до около 65 килограма.Заедно с колегите си, Пери се превърна в едно от най-разпознаваемите лица в Холивуд, като според сведенията в разгара на славата на сериала е печелил по 1 милион долара на епизод. Той се присъедини към бившите си колеги за дългоочакваното специално събиране на „Приятели“ през май 2021 г.Въпреки че години наред криеше пристрастяването си от обществеността, Пери описа подробно борбата си в мемоарите си от 2022 г. Friends, Lovers And The Big Terrible Thing („Приятели, любовници и голямото ужасно нещо“).В началото на книгата той пише: „Здравейте, казвам се Матю, макар че може би ме познавате под друго име. Приятелите ми ме наричат Мати. И би трябвало да съм мъртъв“.Следи терапевтични сесии, през юни 2022 г. Пери се определя катои заявява, че е мотивиран да помага на други хора, които се борят с пристрастяването.Една от основните му сюжетни линии в „Приятели“ е първоначално тайният романс между героя му и Моника Гелър (Кокс), който прераства в брак и двойката осиновява близнаци.Пери се снима и в няколко филма, сред коитосъс Зак Ефрон,със Салма Хайек и(„Да влезеш“) с комика Дейв Шапел.Участва вс Брус Уилис - който беше гост-звезда в „Приятели“.Пери еза ролята си в минисериала „(The Ron Clark Story) и има