Броят на убитите при руската въздушна атака срещу Киев тази нощ достигна до 18 души, сред които четири деца, предаде Укринформ, като се позова на съобщение в приложението "Телеграм" на ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко.

"Спасителите откриха още едно тяло. Така броят на смъртните случаи (вследствие на) руските действия достигна 18", написа той.

Според Ткаченко на 33 места в града са регистрирани щети от руското нападение, като на 18 от тях се е наложила намесата на спасители.

"Имаме отрицателен рекорд – щетите са в почти всички райони на града", добави Ткаченко и отбеляза, че само в квартал "Голосивский" са повредени около 80 къщи.

"Трябва да възстановим газоподаването в няколко района. Публичната компания "Киевгаз" работи по това. Има райони без електричество. Специалистите работят и ще могат да възобновят всичко веднага, след като спасителите приключат с работата си", написа още той.

Русия е изстреляла 598 дрона и 31 балистични и крилати ракети срещу Украйна при снощната масирана атака, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Франс прес. Според предварителните данни 563 бойни дрона и дрона примамки, както и 26 ракети, са били свалени или сигналът им е бил заглушен, посочиха в изявление украинските ВВС. Украинският системен оператор съобщи, че нощната атака на Русия е повредила енергийни съоръжения в няколко украински области, причинявайки локални спирания на електричеството. Атаката срещу критична инфраструктура в централната украинска Виницка област е оставила без ток 60 000 потребители, заяви днес местната служителка Наталия Заболотна, цитирана от Ройтерс.