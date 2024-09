Google News Showcase

, съобщиха българите Максим и Стефан Иванови в профила си в "Инстаграм". След прекосяването на Северния ледовит океан с лодката „“, телата ни са изцедени от канските усилия, но душите ни преливат от, предадоха те.Баща и син Иванови завършиха успешно първата пълна гребна експедиция през(Full Arctic Row – FAR), която започна на 23 юни от. Тя бе планирана и изпълнена не само като най-дългото плаване с гребна лодка през, но и първото, в което той е прекосен с гребане от край до край.В началото на борда започнаха Стефан Иванов и Владимир Табутов. Те преодоляха първия етап от изпитанието, преди да преустановят гребането поради рискове, застрашаващи здравето и живота им, в близост доЕкспедицията в най-трудните условия на планетата в северна посока продължи на 8 август, когато на греблата към Стефан Иванов се присъединиот младежкия национален отбор по гребане на Южна Африка.Двамата прекосиха Полярния кръг на 15 август и се разделиха в близост до водите на Орнес, където на 20 август на борда на "Неверест" се качи синът наСтефан Иванов иМаксим Иванов.Двамата съобщиха, че са завършили експедицията успешноТова еуспешно прекосяване на океан заПреди плаването през Арктика, през 2020 година Максим Иванов, който сега е на, и Стефан Иванов (52) преминахав сезона на ураганите.Баща и син гребат в подкрепа на кампанията „Да! За живот“ на Министерството на здравеопазването, така че повече хора да решат и информират близките си дали искат или не след смъртта си да бъдат донори на органите си заДругата мисия на Иванови е да насочат вниманието към опазването на Южния океан чрез петиция, в която всеки може да се регистрира, така че да предизвика(Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources - CCAMLR) да обяви нови четири млн. кв. км заморски зони.Екипажът на „Неверест“ съобщи, че е събрал, които да послужат на учените от Биологическия факултет в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за изследвания на климатичните промени и глобалното затопляне.След края на експедицията Стефан Иванов каза за БТА, че са „изнурени от умора, но и преливащи от удовлетворение“. Той добави и че довечера смятат да изядат всички пици в Лонгиърбиен, за да отпразнуват.