Сблъсък между два влака - товарен и пътнически, е станал тази сутрин между гарите Локате (Милано) и Чертоза (Павия), предаде ANSA. Инцидентът предизвика сериозни закъснения в железопътното движение, което беше спряно по линията Милано-Генуа.

Според властите е имало „лек контакт“ между регионалния влак, който се е движел с 30 км/ч при излизане от гарата, и спрялата товарна композиция.

Няма пострадали пътници, нито служители на железниците.

Инцидентът е станал в 08:20 ч. местно (и българско) време и доведе до отменени влакове и закъснения до 200 минути, като проблемите засягат както регионални влакове, така и композиции за дълги разстояния.

Между гарите Павия и Чертоза е въведен заместващ автобусен транспорт.