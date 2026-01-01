Руският президент Владимир Путин ще се срещне в четвъртък, 22 януари, с американския пратеник Стив Уиткоф, съобщи Кремъл.

Тази новина идва в момент, в който продължават непреки преговори между Киев и Москва за намиране на дипломатическо решение на войната в Украйна.

„Очакваме този контакт утре, той е в програмата на президента“, каза прессекретарпт на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от АФП. Той не уточни къде ще се състои срещата.

От своя страна Стив Уиткоф посочи, че планира да посети Москва заедно със зетя на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер.