Русия и САЩ поддържат контакт по отношение на Балканите и Москва е отворена за подобни дискусии, заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция, обобщаваща руската дипломатическа дейност през 2025 г., съобщиха ТАСС и Ройтерс.

„Такива контакти съществуват, но те все още не са довели до никакви положителни или дори конкретни резултати“, отбеляза Лавров. „Но ние сме отворени за тези контакти. Доколкото мога да преценя, нашите американски колеги също са готови“.

„Имаме по-големи възможности за контакти със САЩ на Балканите, по отношение на Босна и Херцеговина и други страни в региона“, каза Лавров.

На пресконференцията руският външен министър засегна и темата за Молдова, като каза, че избраният от Кишинев курс към интеграция в Европейския съюз разрушава молдовската държавност.

„Курсът на Молдова към сближаване с Евросъюза, или бих казал поглъщане от ЕС, защото все по-често се чуват гласове, че обединението или присъединяването (на Република Молдова) към Румъния ще бъде най-краткият път към членство в ЕС. Този курс, разбира се, разрушава молдовската държавност и създава впечатлението, че ЕС е заинтересован от това“, каза руският външен министър.

Президентът на Молдова Мая Санду заяви миналата седмица, че ако има референдум, би гласувала за обединение на Молдова с Румъния, за да бъде защитена молдовската демокрация от руския натиск.

Санду нееднократно е обвинявала Москва в намеса във вътрешните работи на бившата съветска република с население от около 2,4 милиона души, в която има румънскоезично мнозинство и рускоезично малцинство.

От своя страна, Кремъл коментира, че обявеното от молдовското правителство изтегляне на Кишинев от доминираната от Русия Общност на независимите държави (ОНД) не е изненада за Москва. По думите на руския президентски прессекретар Дмитрий Песков Кремъл изразява съжаление за политиката на Молдова на отрицание на отношенията с Русия.

Вчера молдовският външен министър каза, че страната му е предприела официалните стъпки, необходими за завършване на процеса на излизане от ОНД.