Автомобил се вряза в пешеходци в центъра на град Дарби, Централна Англия, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Колата е черно „Сузуки Суифт“, а водачът, на около 30 години, е с индийски произход, информира полицията на Дарбишир.

Инцидентът на „Фрайър Гейт“ – една от най-старите улици в Дарби, е станал около 21:30 ч. (23:30 ч. българско време) снощи.

Кола се вряза в хора на автобусна спирка в Германия, има ранени

Медицинска помощ на място е била оказана на седем души, които впоследствие са били настанени в болница. Травмите им са сериозни, но няма опасност за живота им.

Полицията уточни, че шофьорът на врязалия се автомобил е бил задържан малко след инцидента по подозрение в опит за убийство, нанасяне на тежки телесни повреди посредством опасно шофиране и умишлено причиняване на сериозни травми.