Севернокорейският лидер Ким Чен-ун похвали войниците, които са извършили самоубийство по време на бойни действия срещу украинските сили в руската Курска област, като по този начин потвърди прилагането на тази радикална бойна политика, предаде Ройтерс.

Северна Корея е изпратила приблизително 14 000 войници да се сражават заедно с руските сили в Курска област. Южнокорейски, украински и западни представители заявяват, че те са понесли тежки загуби, като над 6000 севернокорейски войници са загинали в боевете.

Все повече доказателства, включително от разузнавателни доклади и свидетелства на дезертьори, показват, че севернокорейските войници са прибягвали до самовзривяване или други форми на самоубийство, за да не бъдат пленени.

В реч пред руски представители и опечалени семейства на церемония по откриването на мемориал в чест на севернокорейските войници загинали в конфликта, Ким за първи път спомена действията. които са предприемали, определяйки загиналите като „герои“, според информация, публикувана вчера от севернокорейската държавна медия КЦНА.

„Герои са не само тези, които без колебание избраха саможертвата и самоубийството в името на честта, но и онези, които паднаха на първа линия от нападението“, каза той. Ким заяви, че оцелелите също са патриоти.

„Тези, които се предадоха на разочарованието от невъзможността да изпълнят дълга си като войници и да бъдат разкъсани от куршуми и снаряди - и те могат да бъдат наречени верни бойци на партията и патриоти“, каза той.

В замяна на изпращането на войски и боеприпаси, Пхенян е получил икономическа и военна технологична помощ от Русия, според оценки на южнокорейското разузнаване.