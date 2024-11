Главното управление на разузнаването (ГУР) на Украйна обяви днес, че руската хиперзвукова балистична ракета „Орешник“ е била с летателно време около 15 минути и е развила максимална скорост над Мах 11 (приблизително 3773 метра в секунда).

"Ракетата е била оборудвана с шест бойни глави, към всяка от които е имало допълнителни боеприпаси", пише още в съобщението на ГУР. В кадри от удара се вижда, че всяка глава е независимо самонасочваща се бойна част. Анатолий Матвийчук, руски военен експерт, заяви, че тя може да носи от шест до осем конвенционални или ядрени бойни глави, а според Юрий Подоляка, известен проруски военен блогър, вероятно вече е на въоръжение.

Footage of the new Russian Oreshnik hypersonic missile striking its targets in Ukraine at Mach 10 (7,600 mph). Like a thunderbolt ⚡️it blows through the clouds onto its targets in a blink of an eye pic.twitter.com/uv4OTCauif