Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди мобилизирането на стотици военнослужещи от Националната гвардия за разполагане във Вашингтон като част от обявена от него кампания за „засилване на борбата с престъпността“.

Ходът следва подобна мярка, предприета от Тръмп в Лос Анджелис през юни, като президентът даде да се разбере, че и други градове трябва да обърнат внимание. За разлика от щатските формирования, които подлежат на „федерализиране“, за да преминат под президентски контрол, Националната гвардия във Вашингтон вече е под пряко подчинение на държавния глава.

Националната гвардия е резервен военен компонент на въоръжените сили на САЩ, съставен предимно от хора, които служат на непълен работен ден и съчетават военната си подготовка с цивилни професии. Тя може да бъде мобилизирана бързо при извънредни ситуации на американска територия, най-често при природни бедствия, но и за участие в бойни действия, когато страната е във война. Гвардията има както щатски, така и федерални функции и е организирана във формирования във всички 50 щата, окръг Колумбия и територии като Пуерто Рико, Гуам и Американските Вирджински острови.

Обичайно губернаторът на даден щат командва Националната гвардия при нужда, но президентът може да я постави под свой контрол за конкретни федерални мисии, както стана в Лос Анджелис. Последният бюджет на Пентагона предвижда общо 433 000 военнослужещи в подразделенията на Военновъздушната и Сухопътната национална гвардия — вторият по численост военен компонент след армията на САЩ.

Военнослужещите от гвардията се изпращат при бедствия като урагани, пожари и наводнения, за да евакуират хора, доставят помощи и използват специализирана техника за разчистване на опасни зони. Най-голямото разгръщане в последните години бе по време на пандемията от COVID-19, когато те изграждаха и поддържаха временни медицински центрове и транспортираха медицински доставки из страната. Извън природни бедствия гвардията може да бъде използвана и при кризи, свързани с нарушаване на обществения ред.

Използването ѝ за овладяване на безредици не е новост. По време на протестите на движението Black Lives Matter през 2020 г. повече от половината щати активираха подразделения на Националната гвардия за налагане на вечерен час и охрана на реда. Те бяха разполагани и при бунтовете в Лос Анджелис през 1992 г., след оправдателните присъди за полицаите, пребили Родни Кинг, както и през 50-те и 60-те години за прилагане на расовата десегрегация в училищата.

Едно от най-мрачните събития в историята на гвардията е от май 1970 г., когато военнослужещи от Охайо откриха огън по антивоенни демонстранти в университета „Кент Стейт“, убивайки четирима невъоръжени студенти. Инцидентът предизвика национално възмущение и доведе до промени в правилата за употреба на сила.