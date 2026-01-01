Израел ще почете покойния Чарли Кърк за дейността му, свързана с борбата с антисемитизма, на конференция в края на януари – четири месеца, след като консервативният активист беше убит, докато произнасяше реч в американски университет, предаде Асошиейтед прес.

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху снощи заяви, че Кърк ще получи посмъртно награда по време на Международната конференция за борба с антисемитизма в Йерусалим.

Очаква се на събитието да присъстват няколко произраелски лидери, сред които албанският премиер Еди Рама и бившият австрийски канцлер Себастиан Курц.

Тази година ще бъде втората, домакинствана от израелското правителство, за която то обяви, че е „посветена на борбата с антисемитизма и отричането на Холокоста в съвременния свят“.

Кърк беше горещ поддръжник на Израел. След смъртта му Нетаняху го нарече „приятел на страната с лъвско сърце“, както и „защитник на нашата обща юдейско-християнска цивилизация“.

Съоснователят на младежката консервативна организация „Повратна точка САЩ“ (Turning point USA) често цитираше свещени писания и пророчества, за да призове американските християни и консерватори да пдокрепят Израел в битката на еврейската държава срещу враговете ѝ.

Но някои от коментарите му за еврейската филантропия и Холивуд предизвикаха обвинения в антисемитизъм. Междувременно сред самите американски консерватори се разгоряха дебати за това дали политиката на Израел е напълно правилна, което хвърли известна сянка върху имиджа на фигури като Кърк на защитници на евреите.

Миналата година, в интервю за телевизионно шоу, той каза, че подкрепата за Израел е станала толкова догматична, че сякаш дори и най-малката критика е станала невъзможна.