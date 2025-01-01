Израел нанесе интензивни въздушни удари в Южен Ливан рано тази сутрин, взимайки най-малко една жертва, ранявайки седем души и блокирайки път от столицата Бейрут към южната част на съседната страна, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на ливанското здравно министерство.

Ударите са били нанесени преди зазоряване в село Мсайлех. Ударен е склад за продажба на тежки машини, като са унищожени редица превозни средства.

Поразен е камион със зеленчуци, който се е движил на мястото на удара. Убит е един от хората в камиона, а друг е ранен, информира телевизията на ливанското шиитско движение "Хизбула" - "Ал Манар", цитирана от АП.

Здравното министерство обяви, че загиналият е сирийски гражданин, а ранени са 6 ливанци и един сириец.

Израелската армия обяви, че е поразила целта, защото машините са използвани за ремонт на инфраструктура на въоръжената групировка "Хизбула".

След края на 14-месечния конфликт между Израел и "Хизбула", договорен с посредничеството на САЩ, Израел нанася почти всекидневно удари в Ливан, обвинявайки шиитското движение, че се опитва да възстанови мрежата си след понесените значителни загуби, посочва АП.