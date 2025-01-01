Италианска бизнесдама почина след пластична интервенция в Турция, предаде АНСА.

50-годишната Милена Манчини се подложила на липосукция, но по време на операцията възникнал неочакван стомашен проблем и тя била приета в интензивното отделение на истанбулската Университетска болница. Починала на 20-ия ден от престоя си в там.

Манчини работи в областта на недвижими имоти. Тя е дъщеря на един от основателите и директорите на италианската компания "Индекса", специализирана в индустриална поддръжка и услуги.

Има две сестри – едната преподавател в университета „Сапиенца“ в Рим и реномиран биолог, а другата - собственик на сладоледаджийница.

Починалата бизнесдама има и две дъщери.