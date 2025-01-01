Таксиметровите превозвачи в София и Столична община се обединиха около предложение за увеличение на тарифите с 18,6 процента, изчислено по нова методика, която ще въведе ежегоден, прозрачен механизъм за актуализация на цените. Това стана на днешното заседание на Комисията по транспорт и пътна безопасност към Столичния общински съвет (СОС). Докладът ще бъде внесен за гласуване в комисията по транспорт в четвъртък и веднага след това на заседанието на Столичния общински съвет.

„След десет години настоявания най-сетне имаме методика, която определя тарифите по обективни показатели – инфлация, минимална работна заплата и цени на горивата. Това е основният резултат, който искахме“, заяви председателят на „Съюз Такси“ Кирил Ризов. По думите му изчисленото увеличение от 18,6% е близко до исканото от организацията 20%, като дневната минимална тарифа ще се повиши от 1,21 лв. на 1,43 лв., а нощната – от 1,39 лв. на 1,65 лв.

Председателят на транспортната комисия към Столичния общински съвет Иван Таков определи заседанието като „изключително конструктивно“.

„С колегите от администрацията успяхме да стигнем до балансирано и обективно решение, което обединява различните представители на бранша. За първи път имаме методика, която ясно определя критериите – инфлация, минимална работна заплата и цени на горивата“, посочи той.

Експертът от дирекция „Транспорт“ Иван Николов представи пред общинските съветници в зала самата методика, изготвена на база официални статистически данни и анализ на трите ключови показателя – инфлацията, минималната работна заплата и цените на горивата.

„Инфлацията има най-голяма тежест – 75 процента от изчислението, минималната работна заплата е с 15 процента, а горивата – с 10. За горивата разгледахме целия енергиен микс на таксиметровите автомобили – дизел, газ, бензин и електричество, за да изчислим реалното отражение на промените в цените“, обясни Николов.

По думите му базовото увеличение според методиката е 15,2%, към което е добавена прогнозната инфлация за 2026 г. от 3,4%, определена на база данни на Международния валутен фонд, което формира общо увеличение от 18,6%.

Новите минимални и максимални тарифи, заложени в предложението, са следните:

► минимална дневна – от 1,21 лв. на 1,43 лв.;

► минимална нощна – от 1,39 лв. на 1,65 лв.;

► максимална дневна – от 2,05 лв. на 2,43 лв.;

► максимална нощна – от 2,51 лв. на 2,98 лв.

Николов обясни, че методиката е направена така, че всяка година да може по един и същ начин да се определя необходимата актуализация на тарифите – нагоре или надолу. По думите му така обществото ще има увереност, че промяната е базирана на прозрачни и проверими данни, а не на субективни искания.

Заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев подчерта, че целта е да се сложи край на ежегодните спорове между различните браншови организации. „За първи път има ясен и проверим механизъм, базиран на официални статистически данни. Намерихме начин да включим и прогнозната инфлация, за да се отчита реално ситуацията през следващата година. По този начин обществото ще има увереност, че корекциите са обективни и прозрачни“, каза той.