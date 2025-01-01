България ще даде въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп. Това стана ясно от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев, казани по време на Съвет "Външни работи" в Люксембург, предаде пратеникът на БНР Ангелина Пискова:

"Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствана по възможните начини", посочи Георгиев.

Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Будапеща

Запитан дали това означава, че страната ни ще даде коридор, министърът отговори лаконично, като попита:

"А как се предполага да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея?".

Припомняме, че миналата седмица държавният глава на САЩ заяви, че ще се срещне с руския си колега в Будапеща. Той не даде конкретна дата за срещата, но отбеляза, че двете страни са постигнали "голям прогрес" в преговорите за примирие в Украйна.