Експерти извършиха проверка на къщички за сънливци, поставени в землището на село Иваново, с цел установяване на заселеността им, съобщиха от РИОСВ-Шумен.

25 броя дървени къщички са поставени в горски масив в началото на 2024 година. Масивът попада в защитена зона BG0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Къщичките са предназначени за обитание на два от четирите вида сънливци, срещащи се на територията на България - Лешников (Muscardinus avellanarius - 1341) и Горски (Dryomys nitedula - 1342), които са защитени видове гризачи съгласно Закона за биологичното разнообразие.

При първите студове животните се скриват в подходяща дупка или гнездо и изпадат в хибернация, която трае от октомври до април.

РИОСВ-Шумен

На място е констатирано, че в двадесет и една от къщичките има наличие на гнезда и/или екскременти от въпросните видове сънливци, което е знак за използването им. В шест от тях са установени екземпляри от вида Горски сънливец.

Експертите ще попълнят специални формуляри за установеното, които ще бъдат изпратени до Изпълнителна агенция по околната среда, тъй като проследяването на този вид гризачи е част от тригодишна програма на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).

Сънливците обитават горските и извънселищните райони, хранят се с цветове, листа, горски плодове, ядки и някои насекоми. Наименованието си носят от това, че през по-голямата част от годината (от октомври до април) спят зимен сън, изпадайки в хибернация.

Сънливците раждат веднъж, най-много два пъти годишно, най-често през юли-август, по 4-6 малки.

Гнездят в хралупи на дървета (някои видове и на открито по клоните на храсти и дървета), в тавани на хижи и стопански постройки. Сънливците са нощни животни - през деня спят, а нощем са активни.