Президентът Румен Радев назначава нови посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан, съобщава „ 24 часа“ .

Астана е една от столиците, за които от правителството се оплакаха, че Радев не разписва указ и така бави назначаването на нов посланик.

През юни в парламента външният министър Георг Георгиев разказа, че още през декември МВнР е подало имена за нови посланици в Швейцария, Италия, Португалия, Гърция, Катар, Казахстан и постоянните представителства към ООН и ОССЕ във Виена, но отговор от "Дондуков" 2 няма.

В утрешния брой на Държавен вестник обаче предстои да бъдат обнародвани първите укази за назначаване на посланици от клетвата на правителството през януари досега. С тях Радев освобождава Пламен Бончев като посланик в Белгия, Константин Димитров (Нидерландия) и Боян Хаджиев (Казахстан), а та тяхно място праща съответно Наталия Узунова, Елизабет Върбанова и Георги Воденски.