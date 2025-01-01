33-ото издание на Наградите за свобода на словото на „Репортери без граници“ ще бъде специално, тъй като ще се проведе като част от Фестивала на организацията, отбелязващ нейната 40-та годишнина. Събитието ще се състои в Париж на 15 ноември 2025 г.

Тазгодишният списък на номинираните включва 15 журналисти, девет медии и петима фоторепортери от осемнадесет държави, които ще бъдат отличени в пет категории: Награда за кураж, Награда за въздействие, Награда за независимост, Награда „Мохамед Майга“ за африканска разследваща журналистика и Фотографската награда „Лукас Долега – SAIF“.

Наградата за кураж се присъжда на журналисти, медии или неправителствени организации, които проявяват смелост при упражняването, защитата или насърчаването на журналистиката, въпреки заплахите за тяхната свобода или безопасност. Единствената медия в тази категория е телевизионният канал в Сърбия N1, който според мотивите на журито е единствената голяма медия, която достоверно отразява протестите, започнали през ноември 2024 година в страната.

Сред останалите номинирани са петима журналисти: издателят на водещия вестник за разследваща журналистика в Буркина Фасо Атиана Серж Улон, който е изправен пред военен трибунал след разследване за злоупотреба със средства за Доброволците за защита на родината; главният редактор на независимото азербайджанско издание Abzas Media Севиндж Вагифгизи, която през юни е осъдена на девет години затвор по явно фалшифицирани обвинения; филипинската журналистка Френчи Мей Кумпио, държана в затвор повече от пет години без присъда, като е заплашена с до 40 години затвор по фалшиви обвинения, сред които за двойно убийство и незаконно притежание на оръжие и експлозиви; журналистката от Ел Салвадор Анджелика Каркамо, която е основател на първия сайт за фактчекинг в страната и директор на Централноамериканската мрежа на журналистите, принудена да напусне Ел Салвадор тази година, но остава символ на куража на журналистите в Централна Америка; палестинската журналистка Нур Суирки, която ежедневно отразява събитията в Газа и взима тежкото решение да евакуира двете си малки деца в Египет, докато тя остава, за да продължи работата си на терен.

Международното жури включва изтъкнати журналисти и защитници на свободата на словото, сред които: Рана Айюб (The Washington Post), Рафаел Баке (Le Monde), Михаил Зигар (основател на телевизия Dozhd), Фредерик Обермайер (Süddeutsche Zeitung) и други, като председател на журито е президентът на „Репортери без граници“ Пиер Аски.