Има вечери, в които просто искаш да изгасиш лампите и да си починеш. Но има и такива, в които искаш да потънеш в любим филм, да се потопиш в света на играта или да направиш нещо различно – да рисуваш, създаваш и споделяш. С The Premiere 5, Samsung пренася киното, арт студиото и гейминг арената директно у дома и ги обединява в едно интелигентно мултиустройство, което променя представата за това какво може да бъде проекторът.

С появата на The Premiere 5, Samsung предлага не просто проектор, а интелигентно мултиустройство, което се адаптира към начина на живот на своя притежател. То е създадено, за да отговори на нуждите на съвременния потребител, независимо дали търси безупречна картина за филмова вечер, възможност за работа с интерактивно визуално съдържание или нов начин за споделено забавление с приятели.

Порталът към интерактивния дом

Samsung

The Premiere 5 е първият интерактивен тъч проектор на Samsung, предлаган в България. Той не е просто източник на картина – това е устройство, което откликва на начина, по който живееш, работиш и се забавляваш. Със своя Full HD Ultra Short Throw (0.23 throw ratio), той може да прожектира 100-инчова картина от разстояние едва 43 см от стената. Това означава, че не се нуждаеш от голямо помещение, за да имаш усещането за истински кино салон – една от големите пречки при повечето нормални проектори.

В основата на The Premiere 5 стои технологията, която превръща всяка стена в платно за изкуство. Устройството използва Triple Laser Technology, постигайки ярко и реалистично качество на картината. Благодарение на трите отделни лазерни източника (червен, зелен и син), проекторът може да възпроизведе разширен спектър от над милиард цвята, покривайки 154% от цветовата гама DCI-P3. Това гарантира прецизни и живи изображения, които вдъхват живот на филмите и сериалите. Проекторът предлага Full HD картина (1920x1080) и поддържа HDR10+ и HLG, като разполага с динамичен контраст от 450,000:1, осигурявайки дълбоки черни цветове и ярки акценти.

Устройството поддържа тъч взаимодействие чрез специалния Touch Stand, което отваря напълно нов свят от възможности. Можеш да рисуваш, пишеш или взаимодействаш с прожектираното съдържание, сякаш екранът е наистина пред теб. За работещите от вкъщи или родителите на любопитни деца, това е перфектната комбинация между функционалност и забавление.

Samsung

С помощта на Touch Stand слагаме край на скучните презентации. На прожектираната повърхност можеш да пишеш, рисуваш, местиш обекти и правиш анотации с пръсти, точно като на огромен таблет. Това е перфектен инструмент за интерактивни уроци, групови брейнсторминг сесии или просто за разгръщане на творческия потенциал на цялото семейство. Или пък за семейни интерактивни игри.

Тази функционалност е възможна благодарение на интелигентната мобилна интеграция. Просто свържи телефона си чрез SmartThings или Apple AirPlay 2 и прехвърли екрана му на The Premiere 5. С Touch Interaction можеш директно да взаимодействаш със съдържанието на телефона си върху големия екран.

Огромни кино премиери в малко устройство

Samsung

The Premiere 5 работи с операционна система Tizen – същата Smart TV платформа, която се използва в телевизорите на Samsung. Това отваря цял свят от приложения и услуги, като Netflix, YouTube, Disney+ и други,

Благодарение на AI Picture Optimization и Auto Scale, проекторът автоматично разпознава пространството и осветлението, адаптирайки размера, цветовете, контраста и остротата на изображението. Резултатът е кристална картина, независимо дали гледаш на приглушена или на дневна светлина. Добави към това Dolby Atmos звук, който изпълва помещението в 360 градуса, и ще получиш усещане за дълбочина и реализъм, което стандартните телевизори трудно могат да предложат.

Вградената 10W 2CH аудио система поддържа още Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) и Active Voice Amplifier Pro. Технологията OTS Lite осигурява триизмерно звуково изживяване, което проследява действието на екрана, а Active Voice Amplifier Pro автоматично усилва диалозите, ако в стаята има фонов шум. Чрез Q-Symphony можеш да синхронизираш звука на проектора с допълнителни съвместими високоговорители, като Music Frame, за още по-завладяващо аудио. Филмите оживяват, концертите звучат като на живо, а игрите стават по-интензивни от всякога.

Samsung

Необятната гейминг арена

За геймърите, The Premiere 5 е оборудван със Samsung Game Bar, с който получаваш бърз достъп до различни гейминг настройки, за максимален контрол и комфорт, по време на игра. Със функции като Auto Game Mode (ALLM), Super Ultra Wide Game View и Mini Map Zoom, проекторът осигурява оптимална картина и ниска латентност, автоматично настройвайки картината според играта.

Функции като Vision Booster и Adaptive Picture автоматично оптимизират яркостта, контраста и цветовете, за да осигурят качествена картина дори при неоптимални условия на осветление. Първоначалната настройка е изключително лесна, благодарение на Auto Keystone и Auto Focus, които автоматично оптимизират екрана.

Samsung

The Premiere 5 е подходящ и за градински партита. Лек, компактен и лесен за настройка – The Premiere 5 може да се превърне в центъра на всяка вечер на терасата или в градината. Не ти трябва сложна инсталация: просто го поставяш, включваш и гледаш.

Проекторът е част от визията на Samsung за умния дом. С вградени гласови асистенти (Bixby, Alexa, Google Gemini) можеш да управляваш устройството с команди – от смяна на видео източника и силата на звука до пускане на конкретно съдържание. Поддръжката на SmartThings ти позволява да свържеш проектора с останалите смарт устройства, например да синхронизираш осветлението, за да създадеш перфектната атмосфера за филмова вечер.

Samsung

Samsung продължава традицията си на екологично мислене, като The Premiere 5 не е изключение. Устройството идва с Eco Remote – дистанционно със соларна батерия, която се зарежда от светлина, без нужда от еднократни батерии. Корпусът е компактен, с минималистичен дизайн и текстурирана повърхност, която се вписва естествено в модерния интериор.

Докато стандартните проектори изискват тъмна стая и внимателна настройка, The Premiere 5 използва лазерна технология и интелигентен анализ на светлината, за да гарантира видима картина дори при дневна светлина. Това означава, че можеш да го използваш по всяко време – сутрин за презентации, следобед за работа, вечер за кино или гейминг. Той не просто реагира на теб, а предвижда нуждите ти. От автоматично включване при засечено движение до адаптация на звука според помещението, The Premiere 5 е създаден да бъде естествена част от твоя живот.