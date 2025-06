Офис на американското посолство в Тел Авив претърпя "незначителни щети" в резултат на ирански ракетен удар близо до него, заяви днес посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби, цитиран от ДПА.

"Имаше някои незначителни щети в резултат на падането на ракета в близост до офиса на посолството при иранските ракетни удари в Тел Авив, но няма пострадали американски служители", написа той в "Екс".

Damage to the US embassy in Tel Aviv due to the Iranian missile attack. pic.twitter.com/tAlSCNhUN0