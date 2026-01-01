Японските власти са арестували японски войник по подозрение в незаконно проникване в китайското посолство в Токио, предаде Асошиейтед прес. Потвърждението за ареста идва ден, след като Китай подаде протест във връзка с предполагаемо проникване в посолството му. Япония, от своя страна е изразила съжаление пред Китай за случая.

Случаят е поредната точка на напрежение в ескалиращия конфликт между Япония и Китай.

Лице, което твърди, че е военнослужещ от японските сили за самоотбрана, е прескочило стената и е нахлуло в комплекса на посолството във вторник сутринта, заяви Лин Цзян, говорител на китайското външно министерство, на пресконференция в Пекин.

Полицията в Токио съобщи, че е арестувала 23-годишен член на Сухопътните сили за самоотбрана, или японската армия, по подозрение в незаконно проникване в китайското посолство.

Сухопътните сили за самоотбрана потвърдиха, че заподозряният е войник, базиран в лагера Ебино, в югозападната префектура Миадзаки, и че властите оказват пълно съдействие на полицията.

Главният секретар на кабинета на Япония Минору Кихара заяви, че арестът на войник от Силите за самоотбрана е "достоен за изключително съжаление". Той изрази също съжаление, че предполагаемото незаконно проникване е било извършено, въпреки че японската полиция е осигурявала рутинна охрана около китайското посолство, като добави, че оттогава мерките за сигурност са били засилени, включително чрез увеличаване на персонала.

След протеста на Китай и искането за превантивни мерки, Япония изрази съжаление пред Китай за случая и обясни, че японските власти ще реагират по подходящ начин, включително чрез предприемане на превантивни мерки съгласно съответните международни и национални закони, подчерта Кихара.

Подозрителят нахлул в посолството с надеждата да каже на китайския посланик да сложи край твърдата позиция на Китай спрямо Япония и заявил, че ще се самоубие с ножа, който носел, ако искането му бъде отхвърлено, цитираха японските медии думите на полицията.

Напрежението между двете азиатски държави ескалира през последните месеци, след като японската премиерка Санае Такаичи заяви през ноември, че военна акция на Китай срещу Тайван би могла да представлява "екзистенциална заплаха" за Япония. Пекин, който счита самоуправляващия се остров за част от своята територия, оттогава засили дипломатическите и търговските ответни мерки срещу Япония.