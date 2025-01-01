Ядрените реактори по света са генерирали 2667 тераватчаса електроенергия през 2024 г., с което са надминали предишния рекорд от 2660 тераватчаса, поставен през 2006 г., показва Световният доклад за ядрената ефективност за 2025 г.

Последното издание на годишния доклад, изготвен от Световната ядрена асоциация, отбелязва, че средният коефициент на капацитет се е увеличил до 8 на сто. Коефициентът на капацитет е количеството произведена електроенергия като дял от това, което би могло да се произведе, ако една електроцентрала работи на пълна мощност непрекъснато през цялата година. Няма спад в производителността на реакторите с течение на времето, като повече от 60 процента от реакторите постигат коефициент на капацитет над 80 на сто.

В документа се посочва, че увеличението на световното производство на ядрена енергия през последното десетилетие се дължи предимно на Азия, на която се падат 56 от 68-те реактора, въведени в експлоатация. А от 70-те реактора, които са в процес на изграждане, 59 са разположени в региона, съобщиха от Световната ядрена асоциация.