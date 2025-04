Палестинската групировка „Хамас“ обяви, че е изстреляла в неделя многобройни ракети срещу градове в Южен Израел в отговор на израелските кланета на цивилни в ивицата Газа, съобщи Ройтерс.

Според израелската армия са били изстреляни десет ракети, като повечето от тях са били прехванати. Израелският „Канал 12“ съобщи за пряко попадение в южния град Ашкелон.

Hamas murder rockets landed in Ashkelon, injuries reported. Just in case you were worried that Gaza was out of fuel. pic.twitter.com/bcq07vJls7