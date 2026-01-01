Днес от 15 ч гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще разговаря с представители на земеделците, които от края на ноември протестират и блокират пътища и гранични пунктове в страната, съобщи АНА-МПА. Срещата обаче ще бъде само с част от техните представители, след като т.нар. Общогръцки комитет се отказа да участва в разговорите.

Вчера правителственият говорител Павлос Маринакис обяви, че днес ще има две отделни срещи, след като фермерите не успяха да се договорят за общо представителство, но на среща на блокадата в Никея, Тесалия, Общогръцкият комитет обяви, че няма да изпрати представители в Атина.

Многочасови блокади се очакват и днес на границите на Гърция с България и със Северна Македония.

Протестиращите фермери от Серес, които няма да участват в диалога с правителството, са обявили блокада на граничния преход Промахон (срещу Кулата) на границата с България от 12:30 ч. днес за всички видове автомобили, включително леките. На събрание те са решили блокадата да продължи поне 24 часа, а кога ще бъде вдигната ще бъде решено на ново събрание.

Граничният пункт Евзони на границата със Северна Македония ще бъде блокиран от 12 до 16 ч. и от 19 до 24 ч., отново за всички видове автомобили. Преминаването ще се позволява само при извънредни ситуации.

Другият пункт на границата със Северна Македония, Ники, ще бъде затворен за 4 часа от 19 ч. за всички видове товарни автомобили. От 20 ч. за 2 часа пунктът ще бъде затворен и за леки автомобили.

В Като Неврокопи земеделците решиха да не блокират днес граничния преход Илинден/Ексохи поради ниските температури с цел избягване на злополуки.

Гръцки земеделски производители започнаха протестни действия с блокади на пътища в края на ноември. Основен повод за недоволството им беше забавянето в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ. Сред исканията им обаче има и такива като минимални гарантирани цени, допълнителни облекчения на цените на електроенергията и горивата за земеделието и др. Те се противопоставиха и на сключването на споразумението за свободна търговия между ЕС и южноамериканския търговски блок Меркосур.