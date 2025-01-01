Най-малко един човек загина, а няколко са ранени при взрив на газова бутилка в емблематичен детски магазин в центъра на Москва, предаде Ройтерс, като се позова на руски медии.

Експлозията е станала в Централния детски магазин, известен още като "Детски свят".

Магазинът се намира на същия площад "Лубянка", където е и сградата на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) - наследника на КГБ.

Посетителите на магазина, където се помещават също ресторанти, кафенета и кино, са били евакуирани, съобщиха руски новинарски агенции.

В канала "Маш" в "Телеграм" се твърди, че взривът е бил причинен от разхерметизация на газова бутилка с хелий.