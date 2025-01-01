Френското правителство оцеля днес след първия от двата вота на недоверие в Националното събрание (долната камара на парламента), предаде Ройтерс.

Решението на министър-председателя Себастиан Льокорню да отмени временно пенсионната реформа му спечели подкрепата на депутати от левицата, отбелязва агенцията.

Първият вот на недоверие, внесен от крайнолявата партия "Непокорна Франция", получи подкрепата на 271 депутати, а за падането на правителството бяха необходими 289 гласа.

Вторият вот на недоверие, който е предвиден за вот малко по-късно, бе внесен от крайнодесния "Национален сбор".