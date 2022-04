ЕС предложи ускорен път на приемане на Украйна в Съюза.На среща между ръководителя на ЕК Урсула фон дер Лайен и президента на страната Володимир Зеленски, Украйна получи специален въпросник, който е стъпка към предоставянето на статут на кандидат-член на ЕС, предаде ВВС.

