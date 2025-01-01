Атака с дронове беше извършена срещу Одеска област днес, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм.

В продължение на около 2 часа подразделенията на противовъздушната отбрана отблъскваха вражеската атака, насочена към обекти на гражданската инфраструктура в региона, казва се в съобщението на Кипер, предава кор. на БТА Светлана Драгнева.

"Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана при атаката бяха повредени трансформаторите на един от обектите на транспортната инфраструктура в региона. Избухна пожар. Служители на Държавната служба за извънредни ситуации бързо потушиха пожара", подчерта областният управител.

През нощта атаката на руските дронове бе насочена в Подолски район, Вилково и Приморско в Одеска област, съобщиха местните канали в Телеграм.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.