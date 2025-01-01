Бомба избухна под колата на известния италиански разследващ журналист Сигфрид Ранучи, водещ на седмичното предаването „Репортаж“, пред дома му в квартал „Кампо Асколано“, в покрайнините на Рим, предаде Ройтерс.

Експлозията е унищожила и друга кола, собственост на семейството му, а съседна къща е била повредена. Никой не е пострадал.

Той заяви, че както той, така и неговият екип редовно получават различни заплахи, включително изпращане на куршуми.

Солидарност от премиера и охрана с брониран автомобил

Премиерът Джорджия Мелони осъди „сериозния акт на заплаха“, като добави, че „свободата и независимостта на информацията са основни ценности на нашите демокрации, които ще продължим да защитаваме“.

Вътрешният министър Матео Пиантедоси заяви, че полицейската охрана на Ранучи ще бъде засилена. Журналистът обяви, че ще му бъде предоставен брониран автомобил.

Международната федерация на журналистите нарече бомбената атака „особено тревожна“, тъй като тя съвпада с годишнината от убийството на малтийската антикорупционна журналистка Дафне Каруана Галиция през 2017 г.

„Ние остро осъждаме опита за убийство на журналист, който представлява пряк удар върху свободата на медиите, и настояваме за цялостно разследване, за да бъдат идентифицирани извършителите и да бъдат изправени пред правосъдието“, се казва в съобщението.

Организации и профсъюзите на италианските журналисти изразиха солидарност с разследващия журналист от РАИ Сигфридо Ранучи, след като пред дома му в градче в покрайнините на Рим избухна бомба, съобщи АНСА.

Ръководителят на националната журналистическа гилдия - Орден на журналистите - Карло Бартоли, призова политиците да гарантират, че демонстрациите на солидарност със Сигфридо Ранучи "няма да продължат само по време на една новинарска емисия".

"Климатът за италианската журналистика е ужасен. Стотици колеги са обект на сплашвания и насилие всеки ден. По домовете им се хвърлят камъни, журналисти намират отрязани животински глави пред вратите си. Тези, които представляват страната, трябва да дадат пример. Трябва да обезоръжим думите - културата легитимира тези действия. Обещанията трябва да бъдат последвани от реални действия. Вече двадесет години няма закон, който да защитава журналистиката", посочи Бартоли.