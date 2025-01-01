Германският канцлер Фридрих Мерц ще разговаря днес с президентите на САЩ и Украйна, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, пише в. "Билд".

Според германския таблоид тримата ще обсъдят подкрепяния от Вашингтон план за слагане на край на войната в Украйна.

По-рано днес Ройтерс съобщи, като се позовава на свои източници в германското правителство, че Мерц се кани да се присъедини към разговор със световни лидери, за да обсъди американско-руския план. Той е помолил началника на своята администрация Торстен Фрай да го замести на друго събитие, за да може да участва в разговора.

Очаква се към разговора да се присъедини и британският премиер сър Киър Стармър. Според Ройтерс в разговора ще участва и френският президент Еманюел Макрон.

Мерц започва днес тридневно посещение в Южна Африка, като срещата на Г-20 в Йоханесбург е начело на програмата му. След това той ще посети Ангола за среща на високо равнище между ЕС и Африканския съюз, посочва ДПА.

Агенцията отбелязва, че това е неговото най-продължително посещение в чужбина от встъпването му в длъжност по-рано тази година.