Пуерториканската суперзвезда Bad Bunny превърна Супербоул в гигантско улично парти, изпълнявайки хитовете си на една от най-големите сцени в света. Той е ппървият изпълнител в историята, който изнася шоу на полувремето само на испански език.

Очакванията към 31-годишния рапър и певец бяха високи. На този фона се появиха бурни спекулации дали той ще използва платформата си, за да поднови критиките си към администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп пред десетки милиони зрители.

Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el #SuperBowl https://t.co/PBlYbUbT6M — Real Time (@RealTimeRating) February 9, 2026

Само преди седмица на наградите „Грами“, където спечели престижната награда за Албум на годината, Bad Bunny направи силно политическо изявление срещу мащабните преследвания на имигранти от администрацията на Тръмп, като си спечели овации, когато извика „ICE (бел. ред., щатските имиграционни власти) вън“ от сцената.

Популярният музикант, чието истинско име е Бенито Антонио Мартинес Окасио, сподели с радост своята култура, като се фокусира върху важността на единството, вместо да посочва конкретни разделения в американското общество или да назовава имена, предаде АФП.

В декор с плантация за захарна тръстика, традиционна количка „пирагуа“ за продажба на лакомства и дори сватба той започна с „Titi Me Pregunto“ и феминисткия химн „Yo Perreo Sola“, а танцьори подгряваха парти атмосферата.

Getty; БГНЕС / EPA / CHRIS TORRES

Актьорите Педро Паскал и Джесика Алба, както и рапърката Карди Би, бяха сред гост-звездите, които се забавляваха на познатия фон „La Casita“, представящ дом в Пуерто Рико.

Bad Bunny носеше изцяло бял тоалет с футболна фланелка с номер „64“ и „Ocasio“, преди да облече елегантно сако.

Той се впусна в по-политическа територия с „El Apagon“ (Blackout), която засяга изселването на пуерториканците от собствения им остров и постоянните проблеми, причинени от ненадежната електроенергийна мрежа.

Getty

Сред изненадващите музикални гости бяха Лейди Гага, която изпя латино версия на хита си „Die with a Smile“ - единствената песен на английски език в шоуто – и пуерториканският певец Рики Мартин.

В края на изпълненията, след като изброи латиноамериканските страни и спомена Съединените щати, Bad Bunny изстреля футболна топка с надпис „Заедно сме Америка“.

На гигантския екран в стадиона се четеше: „Единственото нещо по-силно от омразата е любовта“.