В Сатиричния театър започнаха репетициите на „Роби Уилямс беше тук“, съобщават от трупата.

Автор е Ирина Гигова („Последната тайна на Фреди Меркюри“), а режисурата е на Димитър Горанов. Участват актьорите Борислав Захариев и Сотир Мелев, както и Белослава Ангелова и Михаела Михайлова – студенти от класа на Калин Сърменов в колежа „Любен Гройс".

Още е рано за Let me entertain you, но оставаме с обещание за 6 декември, когато планираме първата ни среща с публиката, коментират от Сатирата.

Сценографията е на Теодор Тодоров и асистент-сценографа Виктория Мерджанова, музиката – на Георги Георгиев-Антика, драматург е Богдана Костуркова. Помощник-режисьор е Боряна Атанасова.