Преди точно една година, по време на тренировъчен полет край Граф Игнатиево, загинаха подполковник Петко Димитров и капитан Венцислав Дункин от 12-та авиационна база в Долна Митрополия. А днес близки, приятели, познати и колеги почетоха паметта им с различни прояви.

От Военновъздушните сили почетоха паметта им с трогателна публикация във Facebook, като написаха: „С тъга и болка свеждаме глави в знак на почит пред паметта на нашите колеги-летци. Подполковник Петко Димитров и капитан Венцислав Дункин завинаги ще останат в нашите сърца като безрезервно отдадени на своята мисия – да служат вярно и честно на Родината, да дават своя принос за изпълнение на задачите на ВВС и да насърчават общите усилия за успех със своята силна мотивация и любов към авиацията. Нека летят в светлина и мир дръзките им авиаторски души“.

Годеницата на покойния пилот капитан Дункин му роди дъщеричка

Днес в Разлог се проведе почетна обиколка на града с американски автомобили в памет на военния пилот капитан Венцислав Дункин. След обиколката автомобилите бяха изложени на централния площад, където се събраха десетки хора и военни, за да отдадат почит на военния летец.

Ели Великова, годеница за загиналия военен пилот, също присъства на изложението в родния му град. „Идеята е да бъде почетен Венци стремежът ни е това събитие да стане традиционно, масово и всяка година да събира все повече негови приятели и собственици на американски коли. Венци бе изключителен човек - самодисциплиниран, възпитан, всеотдаен в работата си. Дъщеря ни расте, много слуша и прилича на баща си", коментира Великова пред „24 часа“.

Тя е завършила военно училище и медицина, специалност "военен лекар". Дъщеря им Анастасия се роди в началото на декември миналата година. "Предстои ми специализация. Насочила съм се към лабораторните специалности - клинична биология или клинична лаборатория. Няма да спирам и ще продължа кариерното си развитие след майчинството", допълни Ели. Тя няма информация докъде е стигнало разследването и казва, че никой досега не я е търсил, за да я информира за хода на досъдебното производство.

Радев: Разделяме се с двама достойни летци, които посветиха живота си на военната авиация

Един от организаторите на инициативата и негов близък приятел – Георги Кърджиев, също говори по време на събитието, като за благодари на всички включили се със своите коли, и изрази надежда капитан Дункин „да ги чува отгоре“, цитира го местното издание pirinsko.com. Кърджиев показа един от автомобилите, които са били собственост на капитана, и заяви, че „героите никога не трябва да бъдат забравяни“.

На 13 септември 2024 г. двамата пилоти загинаха при катастрофа с учебно-боен самолет L-39ZA, седмици преди капитан Дункин да сключи граждански брак с любимата си.

Инцидентът стана при подготовката на демонстрации, които предстояха в авиобаза „Граф Игнатиево“ на 14 септември, по случай 20 години от приемането на Република България в НАТО и 35 години самолет МиГ-29 на въоръжение в българските ВВС. Екип от военни прокурори и следователи, съвместно със служба „Военна полиция“, започна разследване за установяване причините и обстоятелствата за възникналия инцидент.

Ангели герои: Загиналите летци бяха повишени посмъртно във военно звание

В рамките на проверката бе констатирано, че няма пропуски при подготовката на пилотите, а медицинските прегледи преди полета не са показали разминавания. Учебно-бойният L-39 пък бил изправен, двигателят му работел на максимален режим и през цялото време бил контролируем. Подполковник Петко Димитров е оценен като отличен летец, без нарушения. Капитан Венцислав Дункин – също. Посмъртно майор Димитров беше повишен във военно звание подполковник, а старши лейтенант Венцислав Дункин - в капитан.

Година след инцидента разследването продължава, а срокът за приключването му от Военно-окръжната прокуратура в Пловдив бе удължен. Водеща версия за трагедията и до момента обаче няма, отбелязва БНТ.