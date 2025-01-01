Най-малко 25 души са загинали след преобръщането на пътнически автобус в афганистанската столица Кабул рано тази сутрин, предаде Асошиейтед прес, като цитира представител на талибанските власти.

Инцидентът се е случил в района на Арганди. Автобусът е пристигал от южен Афганистан, с пътници от провинции Хелманд и Кандахар.

Причината за инцидента, при който са били ранени и 27 души, е опасно шофиране, заяви Абдул Матийн Кани, говорител на афганистанското вътрешно министерство.

Преди по-малко от седмица при катастрофа в западната провинция Херат загинаха около 80 души, припомня АП.