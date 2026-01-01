Отборите на Златните и Платинените ще се изправят пред някои от най-големите си страхове в новия епизод на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Преди да облекат престилките за следващото си кулинарно предизвикателство, звездните готвачи ще се срещнат с поредица от екзотични създания, които някои от тях са срещали само в кошмарите си.

Интересно развитие ще претърпят и обтегнатите отношения между актрисите и съотборнички Рая Пеева и Диана Димитрова, чиято вражда може да се окаже основна пречка по пътя към победата за техния талантлив колектив. Дали обаче артистичните дами ще съумеят да загърбят различията си в името на отборната игра?

По традиция двете противоположни кухни ще посрещнат следващите си гости за поредната напрегната и вълнуваща вечерна резервация. Там фотомоделът Нора Недкова отново ще демонстрира нови начини за приготвяне на изкусното меню на шеф Виктор Ангелов. Техниките и похватите й ще оставят взискателния ментор и лидер на Кухнята на Ада без думи. В края на вечерта той ще трябва да вземе поредното си трудно решение и да елиминира още един от своите звездни възпитаници. Кой ще бъде той?

