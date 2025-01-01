Когато собствениците на домашни любимци се разхождат из магазина в търсене на лакомства за своите кучешки приятели, сред различните варианти ги посрещат много месни вкусове. Сред тези богати на умами избори често се намира и друга любима храна на кучетата: фъстъчено масло.

Докато предлагането на месно лакомство на кученцето може да изглежда като връщане към дивите му предци, които редовно са се хранили с такива месни ястия, причината, поради която кучетата обичат фъстъчено масло, е далеч по-малко очевидна. Вместо това, тази привлекателност изглежда се дължи на смесица от биология и поведение.

Кучетата изпитват еволюционна привързаност към протеините

Разграждайки фъстъченото масло до най-основните му съставки, това кремообразно лакомство съдържа фъстъци, богати на протеини и мазнини, както и, в много разновидности, добавена захар. Тези три макронутриента допринасят за възможните биологични фактори, които определят предпочитанията на кучетата към фъстъченото масло.

„Храната е вкусна, но в нея има и неща, които животните търсят по силни еволюционни причини. И като повечето бозайници, кучетата избират храни, които са по-богати на протеини, а фъстъците попадат в тази категория“, заяви Кейт Шовелер, физиолог по хранене в Университета на Гуелф. Нейната група изучава храненето и физиологията на кучетата и котките и провежда изследвания и консултации по проекти, свързани с хранителни съставки за животни.

Всъщност, в проучвания за храна, избрана от кучетата, те предпочитали варианти с по-голямо количество протеини, въпреки че избирали и храни с високо съдържание на мазнини, когато им били предлагани; това може да се дължи на факта, че мазнините са енергийно-плътен ресурс. В тези изследвания кучетата често консумирали повече калории, отколкото изискват метаболитните им нужди. По-специално по отношение на протеините, Шовелер вижда силна еволюционна причина за прекомерната консумация на този макронутриент. „За разлика от въглехидратите и мазнините, кучетата – точно като хората – не могат да съхраняват протеини“, каза тя.

Кучетата обичат сладкиши

Желанието на кучетата за фъстъчено масло може да включва не само биология, но и любов към сладкиши. За разлика от много други месоядни животни, които са загубили рецепторите си за сладък вкус, кучетата са ги запазили.

„Трябва да помним, че ако има добавена захар, те може да предпочитат [фъстъчено масло] не защото съдържа протеини и мазнини, които всички животни харесват, а защото харесват и захарта. Може би затова го харесват толкова много. Когато имаме нещо наистина вкусно и наистина силно хедонистично, всички бозайници, освен ако не мислят съзнателно за това, ще изберат точно него“, обясни Шовелер.

По отношение на биологичните фактори, изследователят заяви: „Ако трябваше да заложа на нещо, бих заложила на еволюционната теория, че това се дължи на протеините, но мисля, че от гледна точка на вкуса причината е захарта“.

Кученцата са обучени да предпочитат фъстъчено масло

Освен вродените инстинкти, които карат кучетата да полудяват по фъстъченото масло, Шовелер каза: „Това е и съвместна еволюция с нас.“ Въпреки че точният път към опитомяването на кучетата остава предмет на дебати, тя посочи, че предците на кучетата вероятно са яли фъстъци толкова дълго, колкото и хората. По този начин, когато хората в крайна сметка създадоха фъстъченото масло, ученият предположи, че „[кучетата] може би са развили този вкус заедно с нас“.

„Може би е нещо, което ние ги учим и по начина, по който използваме фъстъченото масло“, отбеляза тя. Тъй като фъстъченото масло често присъства в лакомствата, които се използват при дресирането на животни, кучетата може да правят асоциация между фъстъченото масло и положителните преживявания.

В крайна сметка, по отношение на това защо кучетата обичат фъстъчено масло, Шовелер казва: „Може би е заради миризмата. Може би е заради вкуса. Може би е заради положителната физиологична реакция“.

Но това, което всички собственици на кучета знаят, е, че всяко добро куче заслужава вкусно лакомство с фъстъчено масло.