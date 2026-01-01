Неотдавнашно проучване, публикувано в специализираното издание "Глоубъл Иколъджи енд Консървейшън" (Global Ecology and Conservation), хвърли нова светлина върху гигантския сом от Меконг, една от най-големите сладководни риби в света, която е изправена пред все по-несигурно бъдеще, предаде камбоджанската агенция АКП.

Гигантският сом от Меконг (Pangasianodon gigas) може да достигне дължина до 3 метра и тегло до 300 килограма. Неговото местообитание обхваща Камбоджа, Лаос, Тайланд и Виетнам, като в миналото ареалът му се е простирал до Южен Китай и Мианма.

Някога символ на огромното биоразнообразие на реката, този безлюспен гигант е претърпял спад в популацията си от началото на XX век. Експертите отдават намаляването на популацията на загуба на местообитания, нарушаване на миграционните пътища за хвърляне на хайвер и инцидентно улавяне с риболовни принадлежности.

Видът понастоящем е включен в Червената книга на Международния съюз за защита на природата като "критично застрашен" и е защитен съгласно Конвенцията за мигриращите видове.

Въпреки че риболовът на сом с търговски цели е строго забранен със закони, въведени в Тайланд (1947 г.), Камбоджа (2003 г.) и Лаос (2009 г.), случайният "улов" остава значителна заплаха.

Данните разкриват и тревожна тенденция - средният размер и тегло на уловените екземпляри са намалели с течение на времето, което предполага промяна в демографската структура на популацията.

Изследователите в областта на рибарството подчертават, че докладите от местните рибарски общности са жизненоважни за наблюдението на вида. Подробни данни за времето на миграция, местата за хвърляне на хайвер и условията на околната среда се използват за усъвършенстване на плановете за управление, насочени към предотвратяване на изчезването на този символ на река Меконг.